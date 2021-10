Jagland: Støre prøvde å påverke Nobelkomiteen

innenriks

«Det toppet seg da utenriksminister Jonas Gahr Støre under en mottakelse i Oslo rådhus la armen rundt meg og sa: ‘Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?’ Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg», skriv tidlegare Ap-statsminister Thorbjørn Jagland i boka «År i fred og ufred».

Jagland leia Nobelkomiteen då fredsprisen vart tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Forhandla om frihandelsavtale

I den nye boka si påpeikar Jagland at det har vore norske styresmakters politikk å ikkje blande seg inn i avgjerdene til komiteen, fordi slik innblanding vil setje komiteen i ein håplaus situasjon.

«Det ble mer akutt rett over sommeren», fortel Jagland vidare.

«Jeg deltok som vanlig på høynivåuken i FNs hovedforsamling. En av dagene jeg var på vei inn i bygningen møtte jeg Støre i parken utenfor. Han kom rett fra et møte med Kinas utenriksminister. Han benyttet sjansen til å fortelle at utenriksministeren hadde sagt at forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale ville stoppe opp hvis fredsprisen gikk til en kinesisk dissident, og menneskerettighetsdialogen som Norge hadde med Kina, ville opphøre.»

Jagland legg ikkje skjul på misnøya si:

«Det var ikke noe vakkert syn. Det offisielle Norge hadde i årevis bedyret at Den norske nobelkomité var helt uavhengig, men forsvarte den ikke når det virkelig gjaldt».

NTB har bede Støre om ein kommentar til kritikken frå Jagland, men har tysdag ettermiddag ikkje fått svar.

– Han ønskte ikkje at eg skulle ta attval

Forholdet til tidlegare rival og eksstatsminister Jens Stoltenberg er òg tema i bind to av Jaglands sjølvbiografi. Jagland var Ap-leiar fram til 2002, då Stoltenberg overtok.

I boka beskriv Jagland korleis eit møte mellom dei to vart starten på slutten for karrieren hans i politikken.

«Jens Stoltenberg hjalp meg. En vinterdag kom han inn på kontoret. Han ville formidle at hvis det var noe han kunne hjelpe til med når det gjaldt å skaffe meg en ny jobb, så måtte jeg si ifra. Jeg takket for tilbudet, men hadde ikke noe mer å si akkurat da. Da han var ute av kontoret, begynte jeg å tenke på hva han egentlig signaliserte. Han ønsket ikke at jeg skulle ta gjenvalg», skriv Jagland.

Ville gjerne til FN

Seinare sa Jagland til Stoltenberg at han kunne tenkje seg rolla som FN-ambassadør.

«Han sa straks nei», skriv Jagland.

I staden fekk Jagland tilbod om å vere Noregs kandidat til å bli generalsekretær i Europarådet.

«Jens sa ikke da at han allerede hadde spurt Kjell Magne Bondevik, som sa nei, og deretter Jan Petersen, som også sa nei», skriv Jagland.

Jagland var generalsekretær i Europarådet mellom 2009 og 2019.

– Jens Stoltenberg fortalde versjonen sin av tida i norsk politikk i sjølvbiografien sin. Han har ikkje noko ytterlegare å føye til, seier Sissel Kruse Larsen, talsperson for Stoltenberg.

Stemte SV etter Libya-bombinga

Utanrikspolitikk blir vigd stor merksemd i Jaglands bok, mellom anna Noregs deltaking i bombinga av Libya i 2011. Jagland beskriv avgjerda slik:

«Jeg anser den norske støtten til aksjonen i Libya som det største utenrikspolitiske feiltrinn siden andre verdenskrig».

FNs tryggingsråd godkjende opphavleg aksjonen for å verne sivilbefolkninga mot eit frykta folkemord. Men ein norsk granskingsrapport har seinare slått fast at det var openbert at andre allierte hadde regimeendring som mål.

Jagland skriv at han ikkje kunne stemme på eit parti som hadde gått inn i dette, og viser til at konsultasjonane med Stortinget i forkant gjekk føre seg på SMS. Han meiner det ville skapt opprør i Arbeidarpartiet om folk hadde skjønt kva det medførte.

«SV hadde gått med på bombingen, men trakk tross alt støtten da de så at aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativer fantes ikke».

Jagland var i 2013 generalsekretær i Europarådet og leiar av Nobelkomiteen.

(©NPK)