Huitfeldt tek jernbanesaka til EØS

Kor realistisk det er å få eit unntak frå jernbanepakken og reglane om konkurranseutsetjing, vil ikkje utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) seie noko om førebels.

– Det er det vi greier ut moglegheitene for. Meir konkret enn det kan eg ikkje vere no, seier ho til NTB.

Onsdag skal Huitfeldt møte Stortingets Europa-utval om saka.

– Så blir det vel ein diskusjon der, og så vil vi informere om det på eit seinare tidspunkt, seier ho.

Ønskjer nasjonal fridom

VG melde tidlegare tysdag at Huitfeldt har sendt eit brev til Stortinget, der ho skriv at Noregs representant «vil gjøre EU-siden oppmerksom på regjeringsplattformen» i møtet fredag.

– Vi meiner anbod ikkje er rett verkemiddel for å tilby dei reisande eit godt jernbanetilbod. Det bør vere stor nasjonal fridom til å velje bort dette, skriv ho vidare.

EØS-komiteen, der Noreg, Island, Liechtenstein og EU er representert, vedtok dei nye jernbanereglane på sitt førre møte i september.

Ville ikkje vente

Då hadde dei borgarlege tapt valet, men Støre-regjeringa hadde enno ikkje tiltredd.

Det nyvalde raudgrøne stortingsfleirtalet beståande av Ap, Sp og SV bad Solberg-regjeringa utsetje komitébehandlinga, utan å nå fram.

Med vedtaket i EØS-komiteen vart EUs reglar for jernbane bindande for Noreg. Her heiter det mellom anna at togruter som hovudregel skal konkurranseutsetjast.

