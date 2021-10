Huitfeldt: – Russarane skal vite kvar dei har oss

innenriks

– Det viktigaste er å finne nye område for samarbeid. I ei tid med ny spenning, der vi òg legg vekt på auka avskrekking, så meiner eg at det òg er nødvendig med meir dialog og meir samarbeid, seier Huitfeldt til NTB.

Ho har akkurat avslutta toppmøtet i Barentsrådet tysdag. Framfor utanriksministrane frå Russland og Finland, og dessutan viseutanriksministrane frå Sverige og Island og representantar frå Danmark, EU og urfolk frå regionen slo ho mellom anna fast at Barentssamarbeidet er Noregs viktigaste fredsprosjekt.

– Det handlar om å vere gode naboar, sa ho.

Vedtok klimaplan

Frå kaikanten i Tromsø kan ho konstatere at ministermøtet gjekk akkurat som planlagt. For første gong i historia vart det òg halde eit eige toppmøte for ungdom frå Barentsregionen.

– Det viktigaste er at vi har vedteke ein klimaplan, lytta til ungdommen, og at vi er samde om at når vi opnar grensene, skal vi auke samarbeidet mellom folk, seier Huitfeldt.

På toppmøtet omtalte fleire klimaendringane i nord som alarmerande. Der stig temperaturen tre gonger fortare enn gjennomsnittet globalt.

Klimahandlingsplanen fokuserer særleg på å auke kunnskapen og forståinga for klimaendringane og korleis dei kan handterast på eit lågterskelnivå.

– Føreseieleg

På sidelinja av toppmøtet hadde Huitfeldt òg dei første samtalane sine med den russiske motparten sin Sergej Lavrov, som er rekna som ein ringrev i det internasjonale diplomatiet.

– Det var veldig greie samtalar, seier Huitfeldt.

– Forholdet mellom Noreg og Russland er relativt stabilt, og det er nokså føreseieleg kva som kjem opp på slike møte. Eg har møtt politikarar frå Russland før, føyer ho til.

– Kva var det viktigaste signalet du fekk frå Lavrov?

– Det synest eg er vanskeleg å seie. Det var at han ønskjer konkret samarbeid, og at han inviterte meg til Moskva. Vi er samde om kva vi er samde og usamde om, svarer Huitfeldt.

– Og så må vi finne nye område vi kan samarbeide på, og det var òg tema i samtalane.

Forsvarspolitisk samarbeid

På ein pressekonferanse måndag gjekk Lavrov hardt ut mot Nato, som Noreg er ein del av, men understreka samtidig at han ønskjer eit sterkare samarbeid med Noreg på forsvarspolitisk nivå.

– Det er veldig viktig. Det er ein viktig del av norsk forsvarspolitikk at vi skal vere opne og føreseielege. Russarane skal vite kvar dei har oss. Så det å varsle kvarandre er veldig viktig, seier Huitfeldt og påpeikar at det òg tidlegare har vore eit forsvarspolitisk samarbeid med Russland.

Utanriksministeren held òg fram klima som eit mogleg samarbeidsområde.

Blant diplomatane på møtet blir det løfta fram at det er særleg positivt at Russland har bidrege til den nye klimahandlingsplanen. Russland er på fjerdeplass blant landa i verda når det gjeld utslepp av klimagassar, men har fram til no gjort lite for å redusere utsleppa.

– Nord-Noreg er ikkje eit museum

Samtidig kan Noreg og Russland ha felles interesse i å gå imot EU-kommisjonens krav om stans i utvinninga av kol, olje og gass i Arktis og tilgrensande område. Kravet er fremja i ein ny plan for Arktis som EU la fram førre veke.

På spørsmål om dette vart diskutert i møtet med Lavrov, svarer Huitfeldt at ho ikkje ønskjer å gå inn på dei konkrete temaa.

– Men klima i og for seg er veldig viktig i samarbeidet vårt med Russland. Så får vi sjå kva forslaget inneber reint konkret frå EUs side.

– Eg har hatt veldig mange politikarar frå EU-parlamentet som har besøkt Noreg den siste tida, og det er veldig viktig å understreke at dette området av Noreg ikkje er eit museum, seier Huitfeldt.

– Her skal folk bu, her skal næringslivet utviklast, og det er det som ligg til grunn for norsk politikk.

(©NPK)