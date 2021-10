Halvparten av melde seksuallovbrot i Oslo blir lagde bort

innenriks

Halvårsrapporten frå Oslo politidistrikt viser at auken av seksuallovbrot har halde fram i 2021, spesielt når det gjeld valdtektsmeldingar, melder NRK.

Talet på valdtektsmeldingar har auka med 55 prosent, 83 prosent om ein inkluderer valdtektsforsøk, samanlikna med i fjor.

Oppklaringsprosenten har lege på under 50 prosent dei siste fire åra, bortsett frå i 2018.

Seksjonsleiar på seksjon for seksuallovbrot i Oslo politidistrikt, Ann Kristin Grosberghaugen, seier at samanslåing av fleire politidistrikt og ein auke i internettovergrep kan vere grunnen til auken, saman med at meir openheit rundt seksuelle overgrep kan gjere at fleire melder til politiet.

– Det er som kjent ein veldig stor andel som blir lagt vekk i valdtektssaker. Det handlar ikkje om at vi ikkje trur på fornærma, seier ho.

Dagleg leiar Rannveig K. Andresen ved Dixi Ressursenter i Oslo meiner politiet må prioritere annleis.

– Det må fleire ressursar til når ein får fleire meldingar, og så må ein òg sørgje for at ein har fleire som kan etterforske dei sakene som gjeld valdtekt. seier Andresen.

(©NPK)