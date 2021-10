Afghansk general: Folk med relasjonar til Taliban vart flogne til Noreg

innenriks

General Ghulam Daud Tarakhil var den første kommandanten for CRU, den afghanske styrken norske soldatar trena og levde tett på frå 2014.

Ifølgje Aftenposten har han sendt eit brev til det norske Forsvarsdepartementet der han kritiserer prosessen som fann stad då vestlege styrkar framleis kontrollerte flyplassen i Kabul.

I brevet namngir Daud Tarakhil ein mann som spelte ei sentral rolle i å utvikle listene over folk som skulle evakuerast. Han hevdar mange av dei som vart evakuerte, var venner eller slektningar av vedkommande, og at fleire som vart evakuerte som CRU-personell, ikkje var det.

Ifølgje generalen og andre kjelder Aftenposten har snakka med, kom folk som hadde påfallande kort fartstid i CRU med på flya til Noreg. Det skal òg folk som har vorte svartelista av CRU ha vorte.

Svartelista omfattar folk som anten hadde vore arresterte før, eller hadde koplingar til personar afghanske styresmakter meinte støtta Taliban.

Forsvaret avviser påstanden om at folk med tilknyting til Taliban har komme til Noreg.

– Det stemmer ikkje at Noreg har evakuert nokon med tilknyting til Taliban. Vi hadde gode prosedyrar for å identifisere rette folk på flyplassen i Kabul. Forsvaret samarbeidde med nøkkelpersonar i CRU med å identifisere personell som vart evakuert. Vi har ikkje evakuert folk som ikkje skulle vorte det, seier Brigader Eystein Kvarving, talsmann for forsvarssjef Eirik Kristoffersen, til Aftenposten.

