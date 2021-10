To personar til sikta etter knivstikking på Møllenberg i Trondheim

innenriks

Søndag melde politiet at to personar er arresterte, sikta for grov kroppsskade.

I ei pressemelding måndag ettermiddag opplyser politiet at siktinga no er utvida til å gjelde to personar til. Ein sikta er førebels sjekka ut av saka, men har formell status som sikta inntil vidare.

Til saman er dermed fire personar sikta for grov kroppsskade eller medverknad til dette. Tre av desse personane – og dessutan fornærma i saka – er òg sikta for grovt narkotikaregelbrot.

Fornærma sikta

Politiet meiner hendinga på Møllenberg er knytt til eit narkotikamiljø.

– Fornærma i saka som gjeld grov kroppsskade er formelt arrestert og sikta for grovt narkotikabrot av politiet, seier påtaleansvarleg John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt i pressemeldinga.

Fornærma blir verande på sjukehuset så lenge som nødvendig, med vakthald frå politiet. Han er i 20-åra og er enno ikkje formelt avhøyrd av politiet og har fått alvorlege skadar.

Vil ha tips

Politiet ønskjer tips frå personar som kan ha informasjon i saka, og som var i området Nedre Møllenberg gate og tilstøytande gater laurdag 23.10.21, i tidsrommet 20.00-22.00.

Politiet er spesielt interessert i om nokon kan ha video frå bil med opptaksfunksjon, som dash-cam, Tesla Sentry Mode eller liknande, i dette tidsrommet.

