Svak vekeopning på Oslo Børs

innenriks

Dagens mest omsette aksje var Equinor, som steig med nærare 2 prosent.

Like bak følgde Nordic Semiconductor, som fall med 10 prosent etter at selskapet kom dårleg ut på meklarhuset ABG Sundal Colliers ferske analyse i kjølvatnet av kvartalsresultata frå selskapet, skriv Dagens Næringsliv.

Nedgang vart det òg på teknologiselskapet Kahoot, som fall med 5,7 prosent. Hydrogenselskapet Nel fall med 2,3 prosent, medan Scatec hadde ein nedgang på 3,2 prosent.

Betre gjekk det med Aker Carbon Capture, som steig med 9,3 prosent. Pila peika òg oppover for Rec Silicon (+2,4), DNO (+5,7) og Aker Solutions (+2,1).

Norwegian og SAS fall med høvesvis 3 og 14,6 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for litt over 86 dollar per fat, ein oppgang på rundt 1,8 prosent.

I motsetning til Oslo Børs var trenden litt meir positiv på dei tonegivande europeiske børsane. FTSE 100-indeksen i London steig med 0,2 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen gjekk opp med 0,3 prosent. CAC 40 i Paris fall med 0,2 prosent.

