SV krev Castberg-forklaring frå regjeringa

innenriks

Lars Haltbrekken (SV) seier til E24 at han forventar at dei ansvarlege statsrådane på eige initiativ gjer greie for Stortinget om kva dei tenker rundt tryggleiken for dei som skal jobbe på produksjonsskipet, og rundt tryggleiken for miljøet.

Det har vorte alvorlege sveisefeil på fartøyet, som er under bygging i Singapore. I statsbudsjettet for neste år går det fram at Castberg-prosjektet har auka med 15 prosent frå 51 til 59 milliardar kroner. Arbeidet med skipet vil halde fram når det kjem til Noreg neste år.

– Vi meiner dette er alvorleg, og at det er grunn til bekymring. Vi har tidlegare sett døme på at Equinor ikkje har prioritert tryggleiken høgt i dette prosjektet og andre prosjekt der det har skjedd alvorlege hendingar det siste året; Melkøya, Mongstad og Tjeldbergodden, for å nemne nokre, seier Haltbrekken.

Regelbrot

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekte alvorlege brot på regelverket då dei granska Castberg-utbygginga tidlegare i år. Equinor fekk pålegg om å gå gjennom systema sine for å avdekke risiko og oppfølging av leverandørar.

Tilsynet er no i ferd med å gå gjennom tilbakemeldinga frå Equinor på dette.

– Vi har òg ein dialog med Equinor om inspeksjon av sveisefeila. Vi kjem til å følgje opp skroget, seier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil.

Treng samtykke

Ho opplyser at dei kjem til å gjennomføre fysisk inspeksjon av skipet når det kjem til Noreg.

– Vi gir ikkje samtykke til bruk før Equinor har korrigert alle avvik og Johan Castberg er klar, understrekar tilsynet i ei melding på nettsidene sine.

Haltbrekken krev svar frå arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om saka. Den statlege eigarskapen av Equinor er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvar for.

