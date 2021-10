Ikkje mogleg med helikoptersøk i Kvam

innenriks

Innsatsleiaren til politiet Atle Birkeland seier på ein pressebrif klokka 9 måndag morgon at det er sett inn fleire redningsmannskapar etter at det vart dagslys, men at det framleis er for dårleg vêr til at det er mogleg å setje inn helikopter i søket.

– Vi har ein drone i lufta, men det ser dårleg ut for å bruke helikopter. Det er låg tåke ned mot elva, seier Birkeland.

Tre personar, to menn og ei kvinne, vart søndag kveld meldt sakna etter at dei la ut med ein robåt over eit vatn, like overfor ei demning og ein foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger.

