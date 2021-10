Huitfeldt og Lavrov heidra sovjetiske soldatar

innenriks

Over gravstaden til dei sovjetiske soldatane på Tromsø gravlund vaia det russiske og det norske flagget side om side då dei to utanriksministrane veksla handtrykk for første gong måndag kveld.

Deretter vandra ministrane dei få stega ned til minnesmerket der dei med alvorstunge miner la ned kvar sin bukett med raude nellikar.

Etter den korte seansen drog dei to utanriksministrane i kvar sin kortesje vidare til hotellet The Edge i Tromsø sentrum for deira første samtale ansikt til ansikt.

Huitfeldt har så langt halde korta tett til brystet når det gjeld kva tema ho ønskjer å ta opp med den russiske kollegaen sin. Men fleire nye skuldingar om spionasje har forsura forholdet mellom Russland og Nato – og dermed Noreg – den siste tida.

Tysdag møtest dei to igjen når Barentsrådet held det 18. toppmøtet sitt i Tromsø. Ved sida av Noreg og Russland skal òg Finlands og Islands utanriksministrar delta på møtet.

Lavrov har vore Russlands utanriksminister i 17 år og blir rekna å stå svært nær president Vladimir Putin.

