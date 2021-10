Helikopter blir sett inn i søket etter dei sakna i Kvam

innenriks

Helikopteret av typen SAR Queen flyg no over området og deltek i søket. Helikopteret har termisk kamera og seks personar om bord, opplyser Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.

Nødetatane fekk melding om ulykka klokka 21.30 søndag kveld. Store styrkar har søkt etter dei tre gjennom natta og måndag formiddag, utan hell. Vêrforholda har ikkje tillate bruk av helikopter før måndag ettermiddag.

Dei tre sakna, to menn og ei kvinne frå Askøy, er sakna etter at dei la ut med robåt over eit vatn, like overfor ei demning og ein foss i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. Då skulle dei krysse fjellvatnet på Kvamskogen for å komme til ei hytte dei har tilknyting til.

– Siste observasjon er at båten følgjer straumen og går ned mot demninga og fossen, seier innsatsleiar Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

Båten vart måndag morgon funnen nedanfor fossen og politiet knyter funnet til hendinga.

