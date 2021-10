Askøy kommune opprettar pårørandesenter

innenriks

– Våre varmaste tankar går no først og fremst til dei pårørande. Vi veit at det blir gjort ein stor innsats på Kvamskogen for å finne dei sakna. Vi ønskjer å hjelpe og støtte dei pårørande, og derfor har vi etablert eit pårørandesenter i Strusshamn som vil vere ope frå måndag klokka 16. Der vil pårørande kunne snakke med helsepersonell, seier ordførar Siv Høgtun i ei pressemelding.

– Pårørande som ønskjer å komme i kontakt med oss, kan ringje telefonnummer 408 06 186, seier Høgtun

Leiinga til kommunen har nær kontakt med krisestaben i Kvam kommune, og det er òg oppretta eit pårørandesenter i Kvam via legevakta. Pårørande kan ringje dit på telefonnummer 56 55 19 10.

