Arne Viste startar nytt vikarbyrå for papirlause

innenriks

– Målet er å få ei juridisk løysing på uretten dei ureturnerbare opplever, seier Viste til Vårt Land.

54-åringen vart hausten 2019 dømd til eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett asylsøkjarar utan lovleg opphald. Ankane til lagmanns- og Høgsterett vart avvist, til liks med ei klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i fjor.

Vistes vikarfirma Plog AS betalte over fem år ut over tolv millionar kroner i lønn til 90 ureturnerbare asylsøkjarar. Han erkjende dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld. Han argumenterte for at Grunnlovas paragraf 110 gir ureturnerbare rett til å arbeide.

No har han starta opp vikarbyrået Plog2 AS, for å presse fram avklaringar gjennom nye rundar i retten.

