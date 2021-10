innenriks

Straffa i lagmannsretten er tre månader kortare enn det mannen vart dømt til i ein tingrett i Viken fylke, ein dom han anka.

Jenta var under omsorga til barnevernet og i ein særleg sårbar livssituasjon, ifølgje dommen, der det kjem fram at dei to kom i kontakt via sosiale medium.

Mannen er i tillegg dømt til å betale jenta 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

