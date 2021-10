Mímir Kristjánsson går ut av Ytringsfrihetskommisjonen

innenriks

Kristjánsson oppgir overfor Kampanje både praktiske og prinsipielle omsyn som bakgrunn for avgjerda.

– Den eine grunnen er tida. Eg kan ikkje rekne med å delta på to dagar lange samlingar midt i veka. Det andre er at det er ei litt merkeleg dobbeltrolle. Eit sånt arbeid som dette skal leie ut i eit lovforslag til Stortinget. Det er litt merkeleg å skulle rådgi meg sjølv, seier han til nettavisa.

Kristjánsson vart formelt løyst frå vervet 28. september. Kommisjonen leiar, Kjersti Løken Stavrum, seier at dei er lei seg for at han trer ut.

– Mímir har vore viktig i arbeidet til kommisjonen, så vi har berre lova at vi skal prøve å ta med oss vidare det han har vore oppteken av, og det han representerer, seier ho til Kampanje.

Ytringsfridomskommisjonen har som mandat å greie ut sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer for ytringsfridom. Den skal leggje fram utgreiinga si 15. august neste år.

(©NPK)