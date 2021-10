Ikkje større risiko for spontanabort etter koronavaksine

innenriks

I studien har forskarane samanlikna vaksinerte blant kvinner som opplevde spontanabort i første trimester, med kvinner som framleis var gravide etter dei tre første månadene av svangerskapet.

Forskarane fann at andelen vaksinerte var 19 prosent lågare blant dei som opplevde ein spontanabort.

– Det var ingenting som tyder på at kvinner som vart vaksinerte har ein auka risiko for spontanabort. Resultata viste det same då vi såg på dei ulike vaksinetypane kvar for seg, seier Maria C. Magnus, forskar ved Senter for fruktbarheit og helse ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

I Noreg blir det ikkje tilrådd vaksinasjon i første trimester ut frå eit føre var-prinsipp. I august vart norske gravide òg tilrådd å ta vaksinen, men etter første trimester. Sjølv om få gravide i første trimester har vorte vaksinert, meiner forskaren at resultata frå studien er viktige.

