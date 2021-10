Berre kvar fjerde forfattardebutant er mann

innenriks

Ein gjennomgang av katalogane til ni av dei største forlaga i Noreg, viser at blant årets 45 skjønnlitterære debutantar, er berre tolv av dei menn. Det utgjer like over 25 prosent, skriv Vårt Land.

– Eg synest det er eit tynt grunnlag med eitt år, men dette er òg ein tendens eg har merka meg, seier Ulla Svalheim, litteraturkritikar og redaktør for litteraturavisa BLA.

Ho minner om at mannen historisk sett har vore overrepresentert, og er derfor ikkje nemneverdig bekymra for at kvinnene no er i fleirtal.

– Skal ein tenkje på representasjon, er det likevel viktigare med minoritetsperspektiv enn å hente tilbake mannen, seier ho.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) var 41 prosent av forfattarane i Noreg i 2019 menn.

Ein gjennomgang gjort av Klassekampen i fjor viser at mellom 2001 og 2011 dominerte menn debutantlistene, men sidan 2012 har kvinnene vore i tydeleg fleirtal.

Det same er tilfellet blant studentane. Av i alt 60 studentar på Skrivekunstakademiet dei siste fem åra, er 21 menn.

