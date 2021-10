Bedrageritiltalt advokat frikjent òg i lagmannsretten

innenriks

– Lagmannsretten kom til at forholdet politiet hadde beskrive i tiltalevedtaket neppe vart ramma av føresegnene i straffelova om korrupsjon i det heile, seier forsvararen til Oslo-advokaten John Christian Elden til Dagbladet.

Dei fire meddommarane til retten og dessutan éin av dei to juridiske dommarane, frikjende den 56 år gamle advokaten, medan den andre juridiske dommaren meinte mannen var skuldig i bedrageri.

Advokaten stod tiltalt for å ha fått 5.500 euro i 2013 av eit narkotikasiktet klient. Pengane skulle advokaten bruke til å sørgje for at klienten ikkje vart tiltalt eller domfelt i ei heroinsak, ifølgje tiltalen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann meinte handlinga var grovt bedrageri og ønskte at den profilerte advokaten skulle dømmast til 10 månaders fengsel.

Advokatløyvet til mannen har vore suspendert mens ein ventar på utfallet i rettssaka.

(©NPK)