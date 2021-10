66.000 husstandar får hjelp til å betale straumrekninga i november

innenriks

Støtta kjem i form av ei ekstraordinær utbetaling i november og er meint som ei handsrekking til husstandar med høge straumrekningar og låge inntekter.

Regjeringa legg fram forslaget for Stortinget fredag. Dagen før vende stortingsfleirtalet tommelen opp for eit felles krav frå SV og Høgre om å auke bustøtta og sosialhjelpa for å bøte på høge straumrekningar.

Fem av seks bustøttemottakarar

Med regjeringsforslaget vil om lag fem av seks bustøttemottakarar få ekstra pengar, ifølgje kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Vi ser at dei høge straumprisane kan bli ei stor belastning, særleg for dei med svak økonomi. Vi foreslår derfor ei ekstra utbetaling i områda der straumen er dyrast, seier Gram i ei pressemelding.

Måndag og tysdag denne veka vart det sett prisrekord på straum. Det er særleg områda sør for Sognefjorden og Dovrefjell som har hatt eit høgt prisnivå, medan Midt- og Nord-Noreg så langt har vore skjerma.

Nærare 3.000 kroner ekstra

Regjeringa foreslår at den ekstra utbetalinga skal gå til husstandar i følgjande fylke: Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innland, Oslo og Viken, og dessutan Røros kommune i Trøndelag.

Kvar husstand får 2.950 kroner ekstra. Husstandar med meir enn éin person får 120 kroner i tillegg for kvar ekstra person.

Også i mars i år fekk bustøttemottakarar ei ekstraordinær utbetaling på grunn av høge straumprisar. Det same skjedde vinteren 2019.

