Terrorhypotesen ikkje styrkt i Kongsberg-saka

innenriks

– Det er ikkje styrkt at det er ei terrorhensikt. Men sidan så mange har vorte drepne, er det naturleg for oss å undersøkje det endå grundigare, sa politiinspektør Per Thomas Omholt torsdag.

For tida fokuserer avhøyra på eit mogleg motiv for drapa, ifølgje Omholt.

– Vi må snakke meir med han. Vi har avhøyrt han ganske i detalj om hendingane førre onsdag; no er fokuset meir på det som skjedde før hendinga, sa han.

Fem personar vart drepne og tre skadde i angrepet på Kongsberg onsdag førre veke. Espen Andersen Bråthen (37) er sikta for drapa. Han har erkjent dei faktiske forholda, men har ikkje teke stilling til straffskuld.

(©NPK)