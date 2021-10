Statkraft: Hydrogen er nøkkelen for å nå 1,5-gradersmålet

innenriks

– Med gradvis gjenopning av samfunnet stig utsleppa tilbake til nivåa frå før pandemien. Dette forsterkar vårt syn om at ei storstilt omlegging av energisystemet er heilt nødvendig for å nærme oss ein 1,5-gradersbane, seier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen.

Statkraft-rapporten «Lavutslippsscenarioet 2021» anslår at fallande teknologikostnader i kombinasjon med styrkt klimapolitikk vil avgrense global oppvarming ned mot 2 grader.

Men skal verda lykkast med å avgrense oppvarminga ned mot 1,5 grader, trengst det eit vesentleg taktskifte i den globale klimapolitikken, ifølgje rapporten.

Ser til hydrogen

Rapporten viser at grønt hydrogen vil vere essensielt for å avgrense klimaendringane i samsvar med Parisavtalen. Avtalen forpliktar land til å avgrense den globale oppvarminga til vel under 2 grader og til å streve etter å nå 1,5 grader.

– Hydrogen vil spele ei viktig rolle i kraftsystemet i 2050. På ein dag med mykje vind kan elektrolysørar drive av vindkraft produsere tonnevis med grønt hydrogen. Elektrolysørar og hydrogenlager kombinert kan tilby industrien ein jamn straum med grønt hydrogen, ifølgje Statkraft.

I 2050 vil snautt 10 prosent av global kraftetterspurnad komme frå grøn hydrogenproduksjon. I Europa vil det utgjere meir enn 20 prosent, anslår rapporten.

Fornybar energi i vekst

Rapporten viser òg at det allereie i dag er billigare å velje fornybar energi dei fleste stader når ny kapasitet skal byggjast. Samtidig held kostnadene ved fornybar energi fram å falle.

– Kraftetterspurnaden blir meir enn dobla innan 2050, og denne veksten og meir til vil bli dekt av fornybare energikjelder. I 2050 vil fornybar energi forsyne cirka 80 prosent av det globale kraftsystemet, opplyser Statkraft.

Sol- og vindkraft vil etter kvart utkonkurrere eksisterande kull- og gasskraftverk fleire stader i verda, ifølgje rapporten.

