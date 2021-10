Smittevernoverlege: Vinteren kan vere årsak til smitteauken i Tromsø

innenriks

Meteren er borte, minusgradene har komme og folk pakkar seg saman innandørs i Tromsø. Det kan ha bidrege til at byen har hatt over 30 nye koronasmitta dagleg.

– No ser vi effekten av at vinteren har komme og fleire trekkjer innandørs, seier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø til Nordlys.

I tillegg til at smitteverntiltaka er oppheva, er langt frå alle over 18 som er vaksinert i Tromsø. Lokale legestyresmakter anslår at 5.000 personar ikkje har fått første vaksinedose. 10.000 ventar på å bli fullvaksinerte.

– Vaksinen er frivillig. Og det er ikkje meininga å finne syndebukkar her. Men om vi klarer å nå denne gruppa og auke vaksinasjonen, får vi òg ned R-talet, seier Brattland.

R-talet, eller reproduksjonstalet, indikerer kor mange personar éin person med koronasmitte smittar vidare.

(©NPK)