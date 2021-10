Overgrepstiltalt lærer var på radaren til politiet før nye overgrep skal ha vorte gjort

innenriks

Mannen vart meld for nettovergrep sommaren 2016. Påtalemakta skaffa seg løyve til å ransake bustaden hans, men det vart aldri gjort, og mannen vart aldri avhøyrd. Hausten 2019 vart meldinga lagd bort på grunn av manglande etterforskingskapasitet, skriv Bergensavisen.

I 2020 vart mannen meld på ny. Då den nye adressa til mannen vart ransaka, vart det funne 1.150 filer med overgrepsmateriale av barn. Ifølgje påtalemakta er dei eldste datafilene frå 2015.

Etterforskinga resulterte i at mannen i 30-åra er tiltalt for 27 overgrep eller forsøk på overgrep via Snapchat mot barn mellom elleve og 14 år. Blant dei er saka frå meldinga i 2016.

Fleire av forholda i tiltalen gjeld forhold som skal ha skjedd etter at mannen vart meld i 2016. Han har erkjent heilt eller delvis straffskuld for dei aller fleste forholda i tiltalen.

– Ein kan jo tenkje seg at saka hadde hatt ei anna utvikling dersom ransakinga hadde vorte gjennomført allereie i 2016, og at fleire av dei fornærma kunne vore denne opplevinga forutan, seier bistandsadvokat Tonje Lilaas Larsen.

Mannen var ikkje klar over meldinga som låg på bordet til politiet mellom 2016 og 2019, ifølgje forsvararen hans, advokat Eirik Nåmdal.

Oslo politidistrikt har førebels ikkje svart på Bergensavisens førespurnad om kvifor meldinga frå 2016 vart lagd bort utan avhøyr og ransaking hos mannen.

