Ny leiar på plass i familiebedrifta til næringsministeren

Saman med dagleg leiar for Oslo-kontoret Thomas Sund og arbeidande styreleiar Kristoffer Vestre, skal Tjust halde fram arbeidet til selskapet for ein grøn og sosialt ansvarleg møbelproduksjon, heiter det i ei pressemelding.

– Jan Christian har gjort ein strålande jobb i arbeidet som leiar av Vestre. No skal eg saman med heile teamet i Vestre jobbe vidare for å skape sosiale møteplassar for menneske over heile verda, seier Tjust.

Tjust har vore i Vestre sidan 2015 og før han vart dagleg leiar har han vore fabrikksjef i Torsby i Sverige.

