NVE-sjefen meiner mykje tyder på at vinteren blir prega av høge straumprisar

– Det er ikkje gitt å seie når krisa er over. Mykje tyder på at vi får ein vinter prega av høgre straumprisar, seier han til NRK.

Lund peikar på at prisane òg varierer meir enn før, og at dette nok er eit varig fenomen.

Betydeleg vekst i kraftforbruket, val av teknologiske løysingar og politiske vegval vil prege utviklinga i kraftsystemet fram mot 2040, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), som torsdag la fram basisscenarioet sitt.

Ventar auka forbruk

– Vi ventar ein betydeleg vekst i kraftforbruket i Noreg framover. Kor mykje kraftforbruket aukar, vil mellom anna avhenge av utbygging av nett og av kraftprisane. Kor høge kraftprisane blir vil igjen avhenge av kor mykje ny kraft som blir bygd i Noreg, sa Lund i samband med framlegginga

I basisscenarioet legg NVE til grunn at kraftforbruket aukar frå 138 til 174 terawattimar fram til 2040.

– Politiske avvegingar vil få stor betydning for utviklinga fram mot 2040. Ønsket om meir, rimeleg fornybar kraftproduksjon, som legg til rette for auka elektrifisering og industri, må balanserast opp mot ønsket om å minimere dei negative verknadene av meir utbygging, seier Lund.

Høgare prisar

NVE reknar med at kraftprisane aukar mot 2030, men at dei fell på lengre sikt i takt med auka fornybar energiproduksjon i Europa.

– Analysen vår peikar mot at vi kan vente høgare kraftprisar i Noreg framover enn det vi har sett historisk. Dette kjem mellom anna av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa aukar, og at vi ventar ein varig høg CO2-pris i åra framover, forklarer NVE-sjefen.

Til NRK seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at regjeringa vil komme med ein samla plan for utbygging av fornybar kraft i Noreg.

