Legevaktlege får kritikk etter at pasient døydde

Det var seint i 2019 at pasienten oppsøkte legevakta i Fredrikstad med store smerter. Etter å ha vorte undersøkt, sende legen vedkommande heim og ikkje til innlegging på sjukehus.

Kort tid etter, døydde pasienten av noko heilt anna enn det legevaktlegen hadde stilt som diagnose, skriv Fredriksstad Blad.

I eit vedtak frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken blir det no slått fast at legen som gjennomførte undersøkinga, braut kravet til forsvarleg helsehjelp i helsepersonelloven. Vedtaket kjem etter at pårørande til den døde søkte Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. Der konkluderte ein sakkunnig at pasienten skulle vore innlagd på sjukehus, og at dei etterlatne har rett til erstatning.

I ei ny behandling av saka snudde dermed statsforvaltaren og skriv no at den manglande tilvisinga til sjukehus utgjer eit så stort avvik frå god praksis at det er å rekne som uforsvarleg.

Legen er spurd, men har ikkje ønskt å kommentere saka overfor Fredriksstad Blad.

