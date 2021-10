Høgre pusher ungdomsskulereform

innenriks

– For Høgre er det viktig at det er kunnskapen som vinn kampen om ressursane. Signala i Hurdalsplattformen er at ressursane skal over på skulefritidsordninga. Ein senkar krava for å komme inn på lærarstudiet, og ein tek bort krava for fagleg fordjuping i norsk, engelsk og matte for lærarar utdanna før 2014, seier Sanner til NTB.

Utdanning har vore eit viktig felt for den no avgåtte Høgre-leidde regjeringa, med vidareutdanning av lærarar, fråværsregelen, tidleg innsats og fagfornyinga – ei oppdatering av læreplanane – som viktige grep.

– No er tida inne for ei reform av ungdomsskulen, slår Sanner fast, og viser til problem som høgt fråvær og stort fagleg sprik på desse trinna.

På overtid?

Sanner har sjølv sete med ansvaret for skulane, som kunnskapsminister frå 2018-2020, og vedgår at han lenge har sett at det er behov for å ta tak i ungdomsskulen.

– Kvifor byrja de ikkje på dette då de sat i regjering?

– Det meiner eg vi har gjort, men skulen er ikkje tent med at du skal gjennomføre alt på veldig få år, seier Sanner, som inntil førre veke var finansminister.

Han påpeikar mellom anna at tiltaka for å hjelpe dei som strevar med lesing og skriving tidleg, også har effekt på ungdomsskulen.

Høgres forslag går ut på å setje ned eit partssamansett utval som skal gi innspel til ei reform, som partiet foreslår skal tre i kraft i 2025.

Reform frå Hurdal

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad kommenterte forslaget noko syrleg i trontaledebatten på onsdag.

– Eg ser Høgre no etter åtte år i regjering fremjar eit forslag om ei ungdomsskulereform. Dei treng ikkje det. Det står i plattforma. Regjeringa skal gjennomføre det, sa ho.

I Hurdalsplattformen blir det varsla ei reform av ungdomsskulen, med mål om å gjere den meir praktisk.

Alle elevar på ungdomsskulen skal få tilbod om å velje arbeidslivsfag og minst eitt praktisk retta valfag. Dei skal òg få moglegheit til å velje fleire praktiske og estetiske fag, heiter det i plattforma. Det blir òg foreslått tiltak for å hjelpe kommunane med å investere i utstyr og rom som kan brukast til praktiske fag.

Også Høgre vil ha meir praktiske fag og variasjon i undervisninga. Men partiet meiner det er viktig å halde fram satsinga på å sikre grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving og rekning. Partiet etterlyser òg betre rutinar for å følgje opp elevar med fråvær, betre rådgivingsteneste og styrking av faget utdanningsval.

– Vi har ikkje alle svara. Men vi legg nokre premiss, for vi er bekymra for signala som ligg i Hurdalsplattformen, seier han.

