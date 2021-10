Flest kvinner blant nye fiskarar

innenriks

Det kjem fram i den offisielle statistikken frå fiskarmanntalet til Fiskeridirektoratet.

Kvinnedelen blant fiskarar er framleis låg, av 9.491 fiskarar er berre 360 kvinner.

– Det er framleis svært skeiv kjønnsbalanse blant norske fiskarar. Utviklinga i 2020 er positiv, men det er for tidleg å seie om dette er ein trend som vil halde fram, seier konstituert direktør ved statistikkavdelinga, Anita Kjeilen Steinseide.

Talet på heilårsfiskarar har gått ned over tid, men delen under 30 år er den same som for 20 år sidan.

