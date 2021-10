Biskopane vil ha breiare debatt om fosterdiagnostikk

innenriks

I ei pressemelding skriv biskopane i Den norske kyrkja at dei er «uroa for at samfunnet ikkje lenger skal ha plass til alle».

– Med utvidinga av tilbodet om fosterdiagnostikk til alle gravide blir forholdet endra mellom sjølvråderett og prinsippet om eit samfunn med plass til alle, heiter det i vedtaket frå Bispemøtet.

Bioteknologilova vart endra i mai 2020 slik at genetisk fosterdiagnostikk no er lovleg for alle gravide. Bispemøtet har vedteke å opprette ei arbeidsgruppe som skal leggje fram forslag til korleis biskopane kan følgje opp temaet.

– Eg har djup respekt for dei vanskelege vala kommande foreldre skal ta. Som samfunn må vi sikre at barn og familiar med behov for tilrettelegging får den støtta dei har rett på. Biskopane er bekymra for at færre vil bere fram barn med ulike kromosomtilstandar, og at det kan utfordre prinsippet om at vi skal ha plass til alle i samfunnet vårt. Det handlar om menneskeverd, seier preses Olav Fykse Tveit.

Han er den leiande biskopen i Den norske kyrkja.

(©NPK)