Støre forsvarte å utsetje abort-spørsmålet

innenriks

Støre møtte Høgre-leiar Erna Solberg til debatt i Politisk kvarter i NRK onsdag – den første politiske duellen mellom dei to sidan Arbeidarpartiet og Senterpartiet overtok regjeringsmakta. Arbeidsliv, klima og abort stod på dagsordenen.

Støre stadfesta at det vil komme eit forslag om abort i Stortinget innan fireårsperioden er omme, etter at spørsmålet om nemnder er utgreidd ut først.

– Ja, i enden av det kjem det forslag til Stortinget eller i Stortinget, sa han.

Ap har ønskt å fjerne abortnemndene fram til veke 18, medan Sp vil halde på dagens ordning.

Ønskte ikkje kjapp forhandlingsløysing

Støre forsvarte at regjeringa ikkje landa på ein konklusjon i Hurdalsplattformen, men heller gjekk inn for ei utgreiing og at dei to partia deretter står fritt til å følgje standpunkta sine.

– Eg har ikkje ønskt at ei forhandling skal avgjere eit slikt spørsmål ein kjapp time på Hurdal, som så skal pressast gjennom i Stortinget, sa Støre.

Han meiner utgreiing med senka skuldrer og ein debatt som er opplyst, med bistand frå fagfolk, vil vere eit gode.

– Vi skal ha ei utgreiing om korleis nemndsystemet verkar, kva omsorg kvinna treng og kva helsetilbod det skal vere, sa han.

Høgre-leiar Erna Solberg stadfesta at Høgres stortingsrepresentantar kan stemme etter eiga overtyding i dette spørsmålet, slik partiet har tradisjon for.

– Storreingjering i arbeidslivet

Seinare onsdag møter dei to politikarane i Stortinget for å diskutere tiltredingserklæringa til Støre-regjeringa. Tema som klima og arbeidsliv vil truleg bli sentrale også der.

Støre har varsla at regjeringa satsar på «ei storreingjering» i arbeidslivet.

– I Noreg har vi gjennomgåande eit godt arbeidsliv, men det er lommer der vi ikkje har det. Så det å sikre heile, faste stillingar, er viktig, sa han.

Viktige punkt for regjeringa blir å fjerne tilgang til mellombelse tilsetjingar, lovarbeid for avgrense bemanningsbransjen, kollektiv søksmålsrett for fagforeiningar og sikre førerett for heile, faste stillingar, ramsa Støre opp.

– Risikerer å heve terskelen

Solberg peika på at den viktigaste forskjellen står mellom folk som står utanfor arbeidslivet, og dei som er i jobb.

– Viss vi gjer det vanskelegare, og arbeidsgivarar blir redde for å tilsetje folk som står utanfor fordi dei ikkje kan prøve dei ut lite grann, då risikerer vi å stengje fleire ute i staden for å inkludere fleire, sa ho.

Støre meinte det er liten risiko for at ein risikerer å låse folk inne i jobbar og skape mindre fleksibel arbeidsmarknad.

– Nordmenn skiftar ofte jobb frivillig fordi dei er trygge. Det er ein utruleg stor fordel, ein kan nesten ikkje førestille oss korleis det er samanlikna med andre land, sa han.

Han peika på at nettopp i periodar der landet går inn i høgkonjunktur og sektorar i arbeidslivet går godt, kan ein oppleve at hjørne blir kutta og at rettar blir svekte.

