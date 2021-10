Rokeringar i leiarkabalen til FHI

innenriks

Geir Bukholm, som har vore områdedirektør for smittevern, blir assisterande direktør for beredskap, skriv avisa.

Line Vold held fram som avdelingsdirektør for smittevern og beredskap, men får i tillegg tittelen «kriseleiar i FHI», medan Trygve Ottersen går frå å vere områdedirektør for helsetenester til å bli områdedirektør for smittevern.

Volds nye rolle inneber at ho blir ein del av FHIs toppleiing, som består av områdedirektørar og instituttleiarar.

På spørsmål om ansvarsfordelinga innan desse områda har vore uklar, svarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Dagens Medisin:

– Nei, ansvarsfordelinga har ikkje vore uklar. Vi set no inn meir kapasitet og fleire leiarar på desse felta, og det er då naturleg med ein prosess for å klargjere oppgåvefordelinga dei imellom.

