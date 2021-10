Regjeringa: Risikabelt å redusere straumeksport til utlandet

innenriks

I eit skriftleg spørsmål til regjeringa frå Raudt-leiar Bjørnar Moxnes går det fram at Moxnes ønskjer å redusere norsk straumeksport for å redusere straumprisane, skriv Aftenposten. Han spør regjeringa om ikkje Noreg einsidig kan avgrense bruken av Norlink-kabelen til Tyskland.

Nyutnemnd olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) peikar på risikoen det kan innebere for Noreg å redusere handelen over landegrensene.

– Vi ville mellom anna risikert at vi ikkje er sikra tilgang på import av kraft når vi verkeleg treng det, seier Persen.

Ho seier vidare at Noreg vil bryte forpliktingar vi har gått med på dersom handelen via dei undersjøiske kraftkablane til Tyskland skulle reduserast for å påverke kraftprisane.

Persen skriv vidare i svaret til Moxnes at det i Hurdalsplattforma står at regjeringa vil «utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri».

Straumprisen i Sør-Noreg var tysdag på 1,42 kroner per kilowattime. Det er venta at prisen skal falle igjen allereie onsdag, men at han kan stige igjen seinare.

