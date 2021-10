POD: Oppdragsmengda knytt til psykiatrien er ei utfordring for politiet i heile Noreg

innenriks

– Det er ei lovendring med dei beste intensjonane, men kan ho ha ført til ein reduksjon i tryggleiken i samfunnet? Vi har ikkje svar på det, men det er grunnlag for å ta debatten, seier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) til VG.

I 2017 vart det mellom anna innført krav om at pasientar må mangle samtykkekompetanse for å underleggjast tvungen helsehjelp i psykiatrien, med mindre vedkommande er til fare for eige eller andres liv og helse.

Etter dette har politiet opplevd ein markant auke i talet på oppdrag knytt til psykiatri. I 2016 hadde politiet 37.130 slike oppdrag, mot 53.219 i fjor. Det svarer til ein auke på godt og vel 43 prosent.

– Auken i psykiatrioppdrag blir opplevd som ei utfordring i heile Politi-Noreg. Biletet som teiknar seg no, er så markant negativt med tanke på utviklinga at vi er nøydde til å ta opp denne debatten, seier beredskapsdirektøren.

Ein diskusjon om psykisk helsevern har oppstått i kjølvatnet av drapa på Kongsberg førre veke. 13. oktober drap Espen Andersen Bråthen (37) fem menneske med stikkvåpen i Kongsberg.

Hovudhypotesen til politiet er at han var psykisk sjuk under angrepet. Fleire av barndomskameratane hans har sagt at han ikkje fekk nødvendig hjelp for dei psykiske vanskane sine.

