Ny Bergen Engines-eigar seier tilsette vil miste jobben

Langley står bak Langley Holdings, som han eig 100 prosent. På ein pressekonferanse onsdag sa han ifølgje E24 at han ikkje kan garantere for alle dei 750 arbeidsplassane ved fabrikken.

– Eg kan ikkje seie at det ikkje kjem til å bli nokon som vil miste jobben, for det vil det bli, men eg veit ikkje kor mange, seier han.

Langley legg til at han har forståing for at det har vore ein del uvisse hos dei tilsette knytt til overtaking av arbeidsplassen deira, og han seier at han ser fram til å skape meir stabile forhold ved bedrifta.

Han understrekar òg at holdingselskapet hans ikkje kjøpte Bergen Engines for å strippe bedrifta for verdiar og selje den vidare om tre–fire år.

Hovudtillitsvald Idar Bruvik ved Bergen Engines seier han har forståing for at den nye eigaren ikkje kan garantere for alle arbeidsplassane.

– Vi er ei stor bedrift. At Langley vil snu alle steinar for å få til god drift, er ikkje anna enn det vi må forvente. Han vil sjå på den totale organisasjonen. Men eg føreset at ting vil skje på rett måte, og at fagforeiningane blir tekne med på råd, seier Bruvik.

