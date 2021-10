Noas kritiserer asyl- og flyktningpolitikken i Hurdalsplattforma

innenriks

– Den politiske plattforma gjer oss urolege. Han seier ingenting om styrking av rettstryggleiken til asylsøkjarar og flyktningar, seier seniorrådgivar Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkarar (Noas) til Vårt Land.

Organisasjonen meiner Hurdalsplattforma ikkje gir nokon signal om ein mjukare politikk, snarare tvert om, og at han bryt med FNs tilrådingar.

Det blir varsla fire grep som Noas meiner tar dei to regjeringspartia nær Framstegspartiet på området. Noas peikar på at Hurdalsplattforma gjer familiegjenforeining vanskelegare, plattforma seier at rike land kan betale fattigare land for å ta imot flyktningar – og gjer livet som flyktning i Noreg usikkert, fordi ein brått kan bli send tilbake til heimlandet.

– Vi er klare til å gjere vedtak saman med Ap og Sp der vi er samde, seier nyvald innvandringspolitisk talsmann Erlend Wiborg i Frp.

Dei tre partia vil saman ha fleirtal på Stortinget.

(©NPK)