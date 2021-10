Mange straumkundar kjenner seg lurt

innenriks

– Dessverre har dei all grunn til å kjenne seg lurt, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet til NRK.

Ho er samtidig misfornøgd med korleis straumselskapa no agerer i marknaden.

– Dei seier sjølv at dei blir sette over på dyrare avtalar. Det kostar meir enn dei trudde, eller dei blir utsette for villeiande marknadsføring, seier ho.

Ei undersøking utført for Forbrukarrådet viser at 45 prosent av alle som har bytt straumavtale ved ein eller fleire høve har kjent seg lurt når dei kjøpte straum. Blant dei som bytte straumavtale for under eit år sidan, er delen som kjende seg lurt 53 prosent.

– Vi ser at selskap kastar folk ut av fastprisavtalar, eller at dei hevar pristaket, seier Blyverket.

Næringspolitisk talsmann Ulf Møller i Energi Norge meiner at det ikkje er slik det skal vere i Noreg.

– Det er veldig beklageleg viss dei kjenner seg lurt, seier han.

Også Møller seier at Energi Norge har fått tilbakemeldingar på enkelte aktørar i marknaden som til dømes kastar folk ut av fastprisavtalar.

– Vi har etterlyst at styresmaktene tidlegare har teke grep og gitt aktørane som bryt lovverket føretaksstraff, og det vil vi framleis at dei skal gjere, opplyser han.

(©NPK)