Berre halvparten av norske studentar kjenner seg godt førebudd på arbeidslivet

innenriks

Dei siste åra har auka arbeidslivsrelevans vore eit særleg viktig kvalitetsmål i høgare utdanning. I ein artikkel frå SSB spør forfattarane kor godt studentane føler at studia førebur dei på arbeidslivet. Resultatet viser at litt over halvparten av norske studentar i høg grad kjenner seg førebudd, medan litt under ein firedel kjenner seg i ei viss grad førebudd.

Samanlikna med dei andre nordiske landa, Finland, Island, Sverige og Danmark, er dette den lågaste andelen. Til samanlikning svarer 65 prosent av svenske studentar at dei opplever at studia i høg grad førebur dei på den nasjonale arbeidsmarknaden.

Studentane som kjenner seg aller best førebudd, studerer innanfor lærarutdanning og pedagogikk. Dei som kjenner seg dårlegast førebudd, har fagfelta humaniora, språk og kunstfag, og samfunnsfag, journalistikk og informasjon. Kvinner kjenner seg dårlegare førebudd enn menn.

Praksis under studia er ein nøkkelfaktor. Studentar som har hatt praksis, kjenner i større grad at studia førebur dei på arbeidslivet, samanlikna med studentar som ikkje har hatt praksis.

