Ankesak mot terrortiltalt mann startar neste veke

Den 25 år gamle mannen er tiltalt for tre forsøk på å medverke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er òg tiltalt for å ha delteke i terrorgruppa IS, og dessutan for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

I tingretten vart han frifunnen for eitt tilfelle av medverknad. Både tiltalte og påtalemakta anka dommen.

Påtalemakta anka over frifinninga for eitt medverknadsforsøk, medan tiltalte har anka domfellinga for to tilfelle av forsøk på medverknad til terrorangrep og for deltaking i ein terrororganisasjon.

– Han stiller seg veldig undrande til straffereaksjonen, som er den strengaste sida Noreg byrja å straffeforfølgje terrormistenkte slik. Men han er fornøgd med gjennomslag på mykje av jussen, og at han har mangla subjektiv skuld for noko av det han er tiltalt for, sa forsvararen til mannen, advokat Brynjar Meling, til NTB etter at tingrettsdommen hadde falle.

I tingretten bad aktor om 15 års fengsel. 25-åringen nekta straffskuld på alle punkta om terror.

Behandlinga i lagmannsretten startar 26. oktober, og det er sett av tolv rettsdagar fram til 12. november.

