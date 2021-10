Verisure får avgjort klage på milliongebyr i november

innenriks

Verisure og konkurrenten Sector Alarm vart i 2019 gitt straffegebyr på til saman over 1,2 milliardar kroner av Konkurransetilsynet for ulovleg samarbeid. Sector Alarm valde å betale gebyret dei fekk på 467 millionar kroner, men Verisure nekta og klaga vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.

Innan 25. november skal klagenemnda vurdere klaga, skriv Dagens Næringsliv. Blir gebyret oppheva, kan ikkje dette bli anka, men avgjerda kan ankast til Gulating lagmannsrett dersom gebyret blir ståande.

Alarmselskapa er òg saksøkte av ei foreining som vil gå til søksmål på vegner av nordmenn som var bustadalarmkundar hos Sector Alarm og Verisure mellom 2011 og 2017 – den perioden det ulovlege prissamarbeidet skal ha gått føre seg.

(©NPK)