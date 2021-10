innenriks

– Dei ramma kontoane er deaktiverte. Vi har ingen indikasjonar på at data er henta ut. Men vi sørgjer no for at alle passord blir skifta, seier direktør Jørgen Fossland ved Universitetet i Tromsø til Nordlys.

Dataangrepet som ramma Universitetet i Tromsø, vart oppdaga for nokre dagar sidan. Ein ukjend aktør skal ha fått tilgang til passorda til vel 20 brukarkontoar.

No blir alle tilsette og studentar bedne om å endre passord innan to dagar.

