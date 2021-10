Samtykke til forlengd varetekt etter Nav-drapet i Bergen

innenriks

Siktas forsvarar, advokat Morten Grimstad, sa til NTB tysdag formiddag at klienten hans samtykkjer etter at det vart klart at politiet ikkje ville be om brev- og besøksforbod.

– Vi ber ikkje om restriksjonar, sa påtaleansvarleg, politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt, til NTB tysdag morgon.

Sikta skulle ha følgt fengslingsmøtet via videolink, men sidan politiet trekte tilbake kravet om restriksjonar, vart ikkje det aktuelt.

Den 39 år gamle mannen er sikta for å ha drepe avdelingsleiar Marianne Amundsen på Nav Årstad i Bergen 20. september, og for grov kroppsskade på ein kvinneleg kollega av henne.

Avgjort ved kontorforretning

Fengslingsmøtet var opphavleg dagsett til klokka 9, men sikta samtykte til kontorforretning.

– Vi ønskjer avhøyr av sikta, men dato for det er ikkje heilt klart enno. Det blir ein prejudisiell observasjon av han, utan at eg kan seie når, seier Wisløff.

Sikta har sete varetektsfengselet sidan arrestasjonen.

Usemje om sakkunnige

Grimstad seier at klienten hans i utgangspunktet har sagt at han ikkje ønskjer fleire avhøyr.

– Men det er lagt opp til avhøyr i november ein eller annan gong. Grunnen til det er at etterforskinga tek tid. Når den tid kjem, vil han ta stilling til om han vil la seg avhøyre, seier forsvararen.

Når det gjeld den prejudisielle observasjonen, er det usemje om oppnemninga av dei sakkunnige.

– Det har eg protestert på, og dette ligg no til behandling hos retten. Generelt kan eg seie at det går på tillit, seier advokaten.

