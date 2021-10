Person gjekk til angrep på ambulansepersonell og prøvde å kapre bilar

innenriks

– Vi fekk melding om hendinga etter at ein ambulanse, på oppdrag, melde at dei vart angripne. I utgangspunktet fekk helsepersonellet beskjed om at mannen var medvitslaus, det var han då ikkje, seier operasjonsleiar Finn Håvard Aas i Aust politidistrikt til NTB.

Etter at mannen hadde gått til angrep på helsepersonellet prøvde han å starte ambulansen og køyre frå staden. Då det ikkje gjekk, prøvde han å kapre forbipasserande bilar, opplyser Aas.

– Vi fekk til slutt arrestert vedkommande. Han var særs aggressiv og det enda i eit basketak mellom han og politiet. No sit han i arrest og det vil bli oppretta sak for ei rekkje forhold, mellom anna for vald mot helsepersonell og politi, seier Aas.

Vidare seier han at ingen vart skadde i hendinga, men politiet ser svært alvorleg på saka.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 15.49.

(©NPK)