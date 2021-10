Nortura seier opp 147 tilsette i Steinkjer og Stavanger

innenriks

Bakgrunnen for oppseiingane er eit forslag frå konsernleiinga om å leggje ned avdelingane for griseskjering i Steinkjer og Stavanger til fordel for ein ny og modernisert fabrikk i Tønsberg, melder NRK.

Investeringa på ein halv milliard kroner legg til rette for ein mer effektiv og berekraftig industristruktur som betrar lønnsemda med 125 millionar kroner årleg, skriv Nortura i ei pressemelding tysdag formiddag.

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommaren 2023. Deretter skal skjereaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis verte trappa ned. Slakteriverksemda ved dei to anlegga blir ikkje ramma, ifølgje Nortura.

Dei tilsette i Steinkjer og Stavanger vart informert om Norturas avgjerd tysdag morgon.

– Vi forstår at dette er krevjande for dei som vert ramma, men dei politiske og kommersielle rammevilkåra gir oss ingen andre alternativ. Tilsette får ei omstillingstid på nesten to år, og vi har god tru på å finne gode løysingar slik at flest mogleg skal finne seg nytt arbeid i eller utanfor Nortura, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag i Nortura til Trønder-avisa.

(©NPK)