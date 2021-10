Nøkkelvitne avhøyrt etter Kongsberg-drapa

innenriks

– Vi må ta ei vurdering på om dei er fornærma i saka, men så langt har dei status som vitne i saka, seier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2.

Begge personane var på eller ved Coop Extra-butikken i Kongsberg sentrum, der drapssikta Espen Andersen Bråthen skaut med pil og boge på folk. Politiet opplyste måndag at desse to ikkje var avhøyrde enno.

Politiet opplyser òg at Bråthens foreldre er avhøyrde i samband med kartlegginga av livshistoria for sikta. På spørsmål om korleis foreldra har det, svarer Omholt at dei er i ein «forferdeleg situasjon».

I tillegg til dei fem personane som vart drepne, er tre personar fysisk skadde etter hendinga som fann stad onsdag 13. oktober.

– I tillegg kjem eit tosifra tal forsøkshandlingar som kan gjelde drapsforsøk, kroppsskade eller andre typar truslar. Vi må vurdere kva dei ulike er utsette for, seier Omholt.

Dermed kan talet på fornærma komme til å bli meir enn 20.

