Forsvararane i Birgitte Tengs-saka krev leiting etter fleire DNA-spor

– Når vi no veit at det finst ny og forbetra teknologi som kan fange opp fragment som ikkje tidlegare er funne, meiner vi det er essensielt at heile strømpebuksa til Tengs blir undersøkt, og ikkje berre delar av den, seier advokat Stian Bråstein til Stavanger Aftenblad.

Han er ein av forsvararane til 51-åringen frå Karmøy som er sikta for drapet på Birgitte Tengs.

Siktinga byggjer på eit DNA-funn frå strømpebuksa til Tengs. Spørsmålet forsvararen til sikta stiller, er om det kan vere andre interessante fragment på den som kan avdekkje DNA-et til andre personar som ikkje tidlegare har vore kjent i saka.

– Vi held oppe kravet vårt om at heile strømpebuksa må undersøkjast. Det som er undersøkt til no, er berre eit utval. Dersom påtalemakta ikkje endrar innstilling, vil vi vurdere å bringe dette kravet inn for retten, seier Bråstein til avisa.

