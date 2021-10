Dansekunstnar og koreograf Kjersti Alveberg er død

innenriks

Den Norske Opera & Ballett stadfestar Alvebergs bortgang overfor NRK.

Kjersti Alveberg vart utdanna ved Ballettinstituttet i Oslo og studerte vidare i New York, Paris, London og Amsterdam. Ho debuterte som koreograf i 1975 med «Imorgen?» ved Den Norske Nasjonalballett. Store norske leksikon beskriv henne slik:

«Alveberg står i første rekke blant norske samtidskoreografer med en ekspressiv, reflektert og ofte humoristisk uttrykksform.»

Ho sette eit tydeleg preg på norsk dansekunst gjennom fleire tiår gjennom framsyningar som «Volven» og «Reise på drøymt hav» for Nasjonalballetten, «Rav» og «Ekko» for Carte Blanche, «@LICE» for Riksteatret og «Nett No!» på Det Norske Teatret, der ho var tilsett i fem år.

Internasjonal anerkjenning

Ho var òg mykje brukt i NRK og har vorte omtalt som ei føregangskvinne innan dans framfor kamera, med verk som «Aske, skodde, støv for vinden». Hennes kunstnariske arbeid for fjernsyn gav henne stor internasjonal anerkjenning, mellom anna gjennom prestisjetunge prisar som Prix Italia og Video Dance International Grand Prix.

– Først og fremst var ho eit utruleg energisk menneske, full av engasjement og liv. Ho hadde utruleg mange kreative idear om korleis dans kunne gjerast tilgjengeleg og nyskapande, seier NRK-journalist og ekspert på klassisk musikk Arild Erikstad.

OL-kunstnar

Alveberg stod bak Noregs eventyrlege presentasjon til avslutningsseremonien i Albertville-OL (1992), der Sissel Kyrkjebø rei på Carl Nesjars isbjørn til Jan Garbareks musikk.

Koreografen vann òg konseptkonkurransen for opningsseremonien for OL på Lillehammer.

Alveberg hadde fleire sentrale verv i norsk kulturliv. Mellom anna var ho medlem i Norsk kulturråd og mangeårig juryleiar for Telenors kulturpris.

I 2016 vart ho utnemnd til kommandør av den kongelege norske St. Olavs orden for innsatsen sin for ballett og dans.