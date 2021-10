Østre Toten kommune gitt straffegebyr på 4 millionar etter dataangrep

innenriks

I vedtaket blir òg pålagt kommunen å etablere eit styringssystem for informasjonstryggleik og tryggleik for personopplysningar, melder NRK.

– Vi tek det førebelse varselet til etterretning. I ei så alvorleg sak som dette tek vi med oss at Datatilsynet er fornøgde med måten vi har handtert dataangrepet på, mellom anna at vi har gjort vårt ytste for å gi god informasjon til innbyggjarane, seier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i ei pressemelding.

I januar i år vart kommunen utsett for eit stort dataangrep. Nokon hadde teke seg inn bak brannmurane, sletta alle tryggingskopiar og kryptert alle data.

Det førte til at ingen av dei 1.300 tilsette i kommunen fekk brukt datasystema sine. Kommunen anslo seinare at rundt 30.000 dokument var omfatta av angrepet.

Ordførar Bror Helgestad (Sp) opplyste til NRK at sensitiv informasjon som personnummer, helsedata og informasjon frå barnevernstenesta kunne vere på avvegar.

Stensrud seier no at dei er i gang med styringssystemet som Datatilsynet har pålagt dei å etablere.

– Det er under utarbeiding. Vi vil vurdere varselet og svare innan tre veker, seier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

