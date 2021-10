Psykologspesialist om Kongsberg-drapa: Mindre tvangsbehandling kan føre til vald

innenriks

– Problemet er at vi har heva terskelen for når psykisk helsevern kan gripe inn overfor menneske som vi meiner har behov for akutt helsehjelp. Dermed har vi ikkje alltid moglegheit til å gi nødvendig og adekvat behandling, målt opp mot kor alvorleg situasjonen kan vere i enkelte tilfelle, seier psykologspesialist Pål Grøndahl til VG.

PST vart varsla om mannen allereie i 2015, og mange har etterlyst svar på kva slags helseoppfølging 37-åringen fekk. Politiet er stadig meir sikre på at psykisk sjukdom var hovudårsaka til angrepet, og helsetilstanden til mannen har vorte forverra etter arrestasjonen.

Grøndahl peikar på at ein i Noreg baserer seg på frivillig innsats og mindre tvangsinnleggingar, noko som i få tilfelle kan få alvorlege konsekvensar.

– Når ein skal byggje ned tvangsbruken, og ikkje ha så mange tvangsinnleggingar, kan det hende at det tyt ut i andre enden, og vi risikerer at nokon ikkje blir tekne hand om og at det skjer ei valdshandling, seier han.

Den ferske helseministeren i landet, Aps Ingvild Kjerkol, påpeikar at ein kan bruke tvang dersom ein person er farleg for andre.

– Det er viktig å peike på at det framleis er slik at det er mogleg å bruke tvang om ein person er alvorleg psykisk sjuk og det blir vurdert at vedkommande er til fare for andres liv og helse. Her vart ikkje terskel for å bruke tvang heva, seier Kjerkol.

– Vi må òg snakke om korleis vi betre kan hjelpe dei som ikkje søkjer hjelp sjølv. Her har Grøndahl eit viktig poeng, seier ho.

