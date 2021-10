Mann til sjukehus etter valdshending i Stavanger

innenriks

Politiet fekk melding om hendinga like før klokka 2 natt til måndag.

– Politiet fekk melding om at ein mann låg skadd utandørs i Lindøygata på Storhaug. Han vart henta av ambulanse og blir no behandla for stikkskadar på Stavanger universitetssjukehus, seier operasjonsleiar Brit Randulff i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding ved 3.30-tida.

Ho legg til at ein mann som er mistenkt for ugjerninga vart arrestert ved 2.30-tida.

– Politiet er i gang med å etterforske saka. Det er for tidleg å gå i detaljar om hendingsgangen, seier Randulff.

(©NPK)