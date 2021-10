Equinor-lobbyist blir statssekretær for Vedum

innenriks

Ifølgje VG har statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) jobba eitt år som PR-rådgivar i Apeland i Oslo frå 2018 til 2019 og tidlegare hatt ei leiarstilling i PR-byrået JKL i tre år på 2000-talet mellom to jobbar i politikken.

Den siste tida har ho jobba som lobbyist for Equinor.

Vedum har ei rekkje gonger gått hardt ut mot at PR-folk går til politikken og vice versa. Overfor VG understrekar han likevel at han ikkje har brote sin eigen frist, sidan det er meir enn eitt år sidan Knutsen jobba i PR-bransjen.

Han lovar samtidig at han vil sørgje for at det ikkje blir nokon interessekonflikt knytt til Knutsen.

Knutsen har bakgrunn frå den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg (2005–2013) og var politisk rådgjevar for Ap i Oslo frå 2001 til 2005.

